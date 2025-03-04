Ателье Lanzante построит новый гиперкар на шасси McLaren. Пока новинка носит имя Project 95−59, что служит отсылкой к победе Lanzante в «24 часах Ле-Мана» 1995 года. Внешность гиперкара будет создана Полом Хоузом, автором McLaren P1. У машины будет три посадочных места и просторный багажный отсек.

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Фирма Lanzante известна по рестомодам вроде Porsche 930 TAG Turbo и конверсиям трековых гиперкаров в дорожные. Но особую любовь ателье испытывает к моделям McLaren. Новый проект, получивший название Project 95−59, будет использовать шасси одной из моделей британской марки. Какой, пока неизвестно. Зато мы знаем, что машина получит трехместный салон, просторный багажный отсек и похвастает удельной мощностью 700 лошадиных сил на тонну — больше, чем у «Спидтейла».

За внешность Project 95−59 будет отвечать Пол Хоуз, автор облика McLaren P1, 720S и Artura. Цифры в названии отсылают к победе Lanzante в «24 часах Ле-Мана» 1995 года. Их McLaren F1 GTR под номером «59» показал лучшее время в квалификации, а затем выиграла гонку, обогнав ближайшего соперника — прототип Courage C34 — на целый круг. В историю марафона Lanzante и McLaren вошли как первая команда, победившая в дебютной гонке.

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В общем, на этом наследии и будет создан Project 95−59. Зная Lanzante, можно ожидать что-то в духе McLaren P1 GT — «гражданского» гиперкара на базе трекового P1 GTR. Обычно британцы тщательно прорабатывают аэродинамику, снижают массу и улучшают охлаждение. Больше деталей обещают раскрыть в ближайшие недели.