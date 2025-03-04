Land Cruiser 200 с минимальным пробегом продают в Москве

Житель Москвы выставил на продажу внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с пробегом менее 2 тыс. км. Объявление о продаже машины появилось в классифайдах.

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«К сожалению, так сложились обстоятельства, и на автомобиле не ездили. Весь пробег, который есть у автомобиля, — это сезонное техническое обслуживание и сезонная замена колес. Все время автомобиль находился в теплом отапливаемом паркинге», — говорится в описании машины.

Автомобиль 2018 года выпуска (после второго рестайлинга этой модели) снабжен бензиновым мотором 4.5 мощностью 249 л.с. и автоматической трансмиссией. За машину в максимальной комплектации с пневмоподвеской, адаптивным круиз-контролем, активными светодиодными фарами, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией кресел, а также с холодильником продавец просит 10,9 млн рублей.

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