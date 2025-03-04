Названа причина, из-за которой могут упасть цены на авто

В марте россиянам могут предложить скидки на новые машины. В РОАД говорят, что ожидать снижения цен на автомобили не стоит. Но снижение доступности автокредитов и покупательской способности привело к тому, что на складах скопились значительные запасы машин. В такой ситуации дилеры начинают предлагать скидки.

По словам директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, результаты продаж февраля поставили задачу разгрузить склад.

«В марте мы планируем показать привлекательное ценовое предложение как на автомобили, ввезенные параллельным импортом, так и на официальные франшизы», — говорит он.

Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что мартовские цены останутся в тех же пределах, но могут быть предложены точечные меры поддержки от некоторых производителей. В большей степени это коснётся массового сегмента.

Накануне стало известно, что с 24 февраля по 2 марта 2025 года в России было реализовано 20 тысяч новых легковых машин, что на 8% больше, чем неделей ранее, но на 41% меньше относительно последней недели февраля 2024 года. Лидирующее положение по-прежнему у продукции отечественного АвтоВАЗа. На долю Lada пришлось 32,8% от общего объёма проданных машин. Далее идут представители китайского автопрома: Haval (доля 12,1%), Chery (11%), Geely (6,3%) и Changan (4,8%).