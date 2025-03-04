Дизельный Tank 300 в продаже, но не там, где ждали

Дебютными рынками для младшего внедорожника бренда Tank с турбодизелем 2.4 стали Австралия и Новая Зеландия. Причем там модель предложена с прежним салоном, тогда как на родине у вездехода новый интерьер.

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На прошлой неделе в Китае анонсировали модернизированный рамный внедорожник Tank 300. Модели перекроили интерьер, главной же технической обновкой стал турбодизель 2.4. На родине продажи такого вездехода стартуют позже в текущем месяце. А вот на внешних рынках дизельная версия уже появилась: она только что стала доступна к заказу в Австралии и Новой Зеландии. Правда, в случае с экспортным Tank 300 речь пока исключительно о расширении моторной гаммы, салон у него прежний.

На «мировом» Tank 300 турбодизель 2.4 выдает 184 л.с. и 480 Нм (в Китае, по предварительным данным, мощность составляет 186 л.с.). Также выяснилось, что мотор сочетается с классическим девятиступенчатым автоматом, тогда как экспортный внедорожник с бензиновой турбочетверкой 2.0 (220 л.с., 380 Нм) укомплектован 8АТ. В Австралии и Новой Зеландии еще можно купить подзаряжаемый гибрид с установкой на основе 2.0T (суммарная отдача – 347 л.с. и 648 Нм). Все версии по умолчанию имеют полный привод.

Австралийцам дизельный Tank 300 предложен в двух вариантах исполнения – Lux и Ultra. В Новой Зеландии у такой модели одна комплектация Ultra. Отметим, аналогичные версии в обеих странах есть и у чисто бензинового внедорожника, но дизельный Tank 300 чуть лучше оснащен. В частности, в списке оборудования самого дешевого вездехода с дизелем значатся: навигатор, система предупреждения о перекрестном движении спереди с функцией автоторможения, системы наблюдения за детьми на галерке и помощи при движении по скоростной магистрали.

В Австралии, например, дизельный Tank 300 стоит столько же, сколько и чисто бензиновый внедорожник: 47 990 – 51 990 местных долларов, что эквивалентно около 2,7 млн – 2,9 млн рублей по актуальному курсу.

К слову, модель с турбодизелем также анонсировали для Южной Африки – предполагается, что там тоже будут доступны машины со старым салоном. Tank 300 с новым интерьером, видимо, доберется до стран с левосторонним движением лишь в следующем году. Что же касается России, то для нас ни дизельный вариант, ни модель с перекроенным интерьером на данный момент не заявлены.