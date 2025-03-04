Mercedes подколол Audi за рекламу с электрическим «Гелендвагеном»

Между представительствами Mercedes-Benz и Audi в Бангладеш состоялась забавная перепалка в социальных сетях, начавшаяся с рекламного изображения с электрическим G580.

© Audi

Так, на странице бангладешского представительства Audi в социальных сетях появилось изображение Mercedes-Benz G580, который способен выполнять разворот на месте. На асфальте от движения электромобиля остались четыре следа, образовавших логотип Audi в виде четырёх колец.

«Классные кольца! Спасибо Mercedes за то, что оставили наш след в Гульшане», — гласит сообщение на картинке.

Вскоре бангладешское представительство Mercedes-Benz опубликовало ответ, предложив Audi в следующий раз взять два «Гелендвагена».

«Привет, Audi. Мы рады обеспечить вам самый вовлекающий пост Audi в истории. В следующий раз возьмите сразу два „Мерса“ — получите ещё больше!».

Напомним, что электрический G-Class был впервые был представлен в сентябре 2021 года. G580 обладает мощностью 432 кВт (587 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.