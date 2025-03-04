Электрический Mercedes показали на первых официальных фото

Новый среднеразмерный электрический кроссовер получил громоздкое имя Mercedes-Benz GLC with EQ Technology, он обещает куда более привлекательные технические характеристики, чем у провалившегося на рынке Mercedes-Benz EQC.

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Дебютировавший в 2018 году электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC не оправдал надежд производителя: из-за слабых технических характеристик и высокой цены продавался он плохо и был отправлен в отставку в мае 2023 года. Замену оперативно подготовить не успели, так как предполагалось, что EQC будет выпускаться гораздо дольше, чем четыре года, только на этой на этой неделе пресс-служба Mercedes-Benz опубликовала первые фотографии нового среднеразмерного электрического кроссовера Mercedes-Benz GLC with EQ Technology.

Громоздкое имя новинки объясняется тем, что компания Mercedes-Benz решила больше не присваивать электрическим моделям имена с буквами EQ, новые «электрички» вплетены в традиционную модельную сетку, однако чтобы как-то отличать их от «углеводородных» собратьев придумана неказистая приставка with EQ Technology, какую мы уже видели на электрическом G-классе.

Технических подробностей о Mercedes-Benz GLC with EQ Technology пока немного: в пресс-релизе сказано, что кроссовер имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру, максимальная мощность зарядки составит 320 кВт (у EQC было 110 кВт), тепловой насос позволит более эффективно расходовать заряд батареи. Сейчас затянутый в камуфляж кроссовер проходит испытания на севере Швеции, где и были сделаны фотографии для пресс-релиза.

Неофициальные источники ранее сообщали, что в основе электрического Mercedes-Benz GLC лежит новая модульная платформа MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture), то есть он технически не связан с актуальным «углеводородным» Mercedes-Benz GLC второго поколения с заводским индексом X 254, что выпускается с 2022 года и базируется на платформе MRA. При этом внешне электрический и «углеводородный» Mercedes-Benz GLC будут очень похожи, а интерьеры могут оказаться и вовсе идентичными, так как унификация дизайна недавно объявлена одной из антикризисных мер в компании Mercedes-Benz на фоне сокращения прибыли и продаж.

Дата премьеры Mercedes-Benz GLC with EQ Technology пока не объявлена. Неофициальные источники ранее сообщали, что новый электрический кроссовер выйдет на рынок в 2026 году, а это значит, что его премьера может состояться уже в этом году — например, в сентябре на выставке IAA Mobility в Мюнхене.