На дороги РФ пока не вернутся штрафы за превышение средней скорости

Правительство РФ пока что не поддерживает идею возвращения этого наказания водителей, хотя соответствующие предложения поступают регулярно.

Штрафы за превышение так называемой «средней скорости» рассылались водителям в некоторых регионах РФ ещё в прошлом десятилетии. Эта практика была прекращена в 2021 году, так как соответствующие постановления зачастую оспаривались, при этом решения принимались в пользу автовладельцев. Предложения по возвращению таких «писем счастья» поступают несколько раз в год, однако законодатели не торопятся их принимать.

Норму перестали применять из-за того, что в ПДД нет термина «средняя скорость», а также из-за решения Верховного суда РФ, согласно которому нельзя указывать неопредёленный участок дороги в качестве места совершения правонарушения (необходимо конкретное место). Проект с соответствующими поправками Минтранс подготовил в 2023 году, однако дальше обсуждений дело не пошло.

Против возвращения штрафов ранее выступало МВД, однако регионы РФ продолжают предлагать инициативы по возвращению отправленной в отставку практики. Как сообщает «Коммерсант», на этот раз «запрос» поступил от депутатов Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области. Так, в ЯНАО разработали проект федерального закона о проведении регионального эксперимента по контролю средней скорости.

Авторы идеи предлагают на первом этапе описать порядок определения времени, места нарушения и ряд других технических деталей. При этом в документе не указано, будут ли водители получать штрафы за превышение средней скорости в течение тестового периода. В заксобрании региона отметили, что после успешной «апробации системы» практику можно будет распространить на территории всей страны.

Провести эксперимент считают нужным и в Вологодской области, срок – до конца 2026 года. Местные власти предложили использовать для этого одну из региональных трасс, речь идёт об участках протяженностью не более 200 км, на которых не будут проводиться дорожные работы. Здесь инициаторы сразу отметили, что автовладельцам планируется выносить штрафы за превышение средней скорости, их об этом хотят уведомить с помощью информационных щитов.

Проекты были направлены в правительство РФ на рассмотрение, однако, как сообщает издание, поддержки они, очевидно, не найдут. Сообщается, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности не оценила идею проведения эксперимента в ЯНАО. Согласно проекту заключения комиссии, актуальные ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения в РФ, при этом в правилах по-прежнему нет понятия «средняя скорость», а также нет требований по её соблюдению.

Ещё в комиссии отметили, что определение превышения средней скорости на основе расчёта времени и расстояния, которое проходит автомобиль между двумя дорожными камерами, «не соотносится» с решением Верховного суда. Также в правительстве считают, что на проведение эксперимента придётся потратить бюджетные средства (деньги пойдут на установку и обслуживание камер и знаков), при этом инициаторы ничего не сказали об этом в финансово-экономическом обосновании. На предложение из Вологодской области заключения на данный момент нет.