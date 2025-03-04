АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Vesta с новой 6-ступенчатой «механикой». Она будет доступна для всех модификаций семейства: седана, универсала и версии Cross. Новая коробка передач работает в паре с двигателем 1.8 Evo мощностью 122 лошадиные силы. Стартовая цена седана с новой трансмиссией составит 1 796 000 рублей. Помимо прочего, отечественный автопроизводитель увеличил выбор силовых агрегатов до четырех вариантов.

Передаточные числа новой коробки передач оптимизированы для экономии топлива, а также динамичного разгона. Так, максимальная скорость новой модификации увеличилась до 187–189 километров в час (в зависимости от типа кузова), а время разгона до 100 километров в час составляет 10,6 секунды — лучший показатель в семействе Vesta.

В комбинации приборов предусмотрен индикатор переключения передач. Новая трансмиссия доступна начиная с комплектации Enjoy, которая включает расширенный перечень оборудования: передний и задний парктроники, обогрев форсунок омывателя, обогрев лобового стекла, камеру заднего вида и обогрев рулевого колеса.

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Гамма силовых агрегатов Lada Vesta увеличилась до четырех вариантов: помимо новой связки 1,8-литрового мотора Evo и шестиступенчатой механики, доступны 1,6-литровый двигатель с пятиступенчатой механикой (от 1 525 000 рублей), 1,6-литровый двигатель и автомат (от 1 575 000 рублей) и 1,8-литровый Evo с автоматом (от 1 801 000 рублей).

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ запатентовал товарный знак Lada Tigris, который может стать названием новой модели. Согласно базе Федерального института промышленной собственности, под этим знаком могут производиться автомобили и аксессуары, а также осуществляться ремонт и техобслуживание машин. Это может свидетельствовать о планах компании по расширению модельного ряда и выходу на новые рынки.