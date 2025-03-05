Самая дорогая «Нива» опять производится

Компания АвтоВАЗ возобновила производство внедорожника Lada Niva Legend Bronto. По данным портала «Лада. Онлайн», автомобиль, который не выпускали с сентября прошлого года, получил более широкую палитру цветов кузова, а также новую оптику. Кроме того, автопроизводитель скорректировал стоимость обновленного внедорожника. В базовой комплектации модель можно будет приобрести почти за полтора миллиона рублей.
Стартовая версия Lada Niva Legend Bronto получила название Luxe. Стоимость внедорожника выросла на семь тысяч рублей. Таким образом, минимальная цена на обновленную модель составит 1,48 миллиона рублей. Модификация Prestige прибавила в цене 15 тысяч рублей и теперь доступна за 1,54 миллиона.
Помимо новых оттенков кузова, внедорожнику достались светодиодные ходовые огни. По данным АвтоВАЗа, новая оптика отличаются большей долговечностью по сравнению с традиционными лампами накаливания. Кроме того, яркость таких фар выросла на 50 процентов, а применение светодиодов улучшило баланс энергопотребления.
Lada Niva Bronto отличается увеличенным клиренсом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, а также иными амортизаторами и винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения. В движение полноприводный внедорожник приводит 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 лошадиные силы. Агрегат комплектуют пятиступенчатой «механикой».
В конце февраля АвтоВАЗ подтвердил, что Lada Niva Sport получит 1,8-литровый мотор. Новый агрегат предназначен для спецверсии внедорожника под названием «Шелковый путь».