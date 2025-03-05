Самая дорогая «Нива» опять производится

Компания АвтоВАЗ возобновила производство внедорожника Lada Niva Legend Bronto. По данным портала «Лада. Онлайн», автомобиль, который не выпускали с сентября прошлого года, получил более широкую палитру цветов кузова, а также новую оптику. Кроме того, автопроизводитель скорректировал стоимость обновленного внедорожника. В базовой комплектации модель можно будет приобрести почти за полтора миллиона рублей.

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Стартовая версия Lada Niva Legend Bronto получила название Luxe. Стоимость внедорожника выросла на семь тысяч рублей. Таким образом, минимальная цена на обновленную модель составит 1,48 миллиона рублей. Модификация Prestige прибавила в цене 15 тысяч рублей и теперь доступна за 1,54 миллиона.

Помимо новых оттенков кузова, внедорожнику достались светодиодные ходовые огни. По данным АвтоВАЗа, новая оптика отличаются большей долговечностью по сравнению с традиционными лампами накаливания. Кроме того, яркость таких фар выросла на 50 процентов, а применение светодиодов улучшило баланс энергопотребления.

Lada Niva Bronto отличается увеличенным клиренсом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, а также иными амортизаторами и винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения. В движение полноприводный внедорожник приводит 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 лошадиные силы. Агрегат комплектуют пятиступенчатой «механикой».

В конце февраля АвтоВАЗ подтвердил, что Lada Niva Sport получит 1,8-литровый мотор. Новый агрегат предназначен для спецверсии внедорожника под названием «Шелковый путь».