Cadillac Escalade IQ получил удлиненную версию

У электрического внедорожника Cadillac Escalade IQ появилась удлиненная версия. Технически она унифицирована с обычным электрокаром, но предлагает больше места на третьем ряду и в багажнике. На одном заряде батареи Escalade IQL проезжает больше 724 километров, а на разгон до 60 миль в час тратит 4,7 секунды.

© Motor.ru

Электрический Cadillac Escalade IQ обзавелся удлиненной версий IQL, которая при неизменной колесной базе длиннее на 107 миллиметров. Вся прибавка пришлась на задние ряды и багажник, поэтому пространство в ногах пассажиров галерки увеличилось почти на 102 миллиметра, а максимальный объем грузового отсека вырос с 3375 до 3546 литров. Всё остальное — как у обычного Escalade IQ. Это адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0, пневмоподвеска, штатный автопилот Super Cruise и двухмоторная силовая установка.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

Пиковая отдача в режиме Velocity Max составляет 760 лошадиных сил и 1064 Нм крутящего момента. Батарея внедорожника собрана из 24 модулей и имеет емкость 205 киловатт-часов, которых, по оценкам самого Cadillac, хватит больше чем на 724 километра. Час зарядка переменным током (19,2 кВт) даст 58 дополнительных километров, а 10 минут подключения к «быстрому» терминалу обеспечат в три раза больше. С места до 60 миль в час (97 км/ч) Escalade IQL разгоняется за 4,7 секунды и может буксировать прицеп массой до 3,4 тонны.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

В списке доступного оснащения модели есть цифровой кластер общей диагональю 55 дюймов, аудиосистема AKG Studio с 42 динамиками, точка доступа 5G Wi-Fi и двунаправленная зарядка Vehicle-to-Home (V2H), с помощью которой машину можно подключить к энергосети дома. Также для Escalade IQL можно заказать пакет Executive Second Row. Он включает раздельные кресла второго ряда с подогревом, вентиляций и массажем, складные столики, индивидуальные дисплеи диагональю 12,6 дюйма и две беспроводные зарядки.

© Cadillac

Новый Escalade IQL предложат в четырех комплектациях: Luxury, Sport, Premium Luxury и Premium Sport. Начальная цена — 132 695 долларов (11,9 млн р.), куда уже входит доставка до дилерского центра. Внедорожник будут продавать по всему миру, а не только в США и Канаде. Старт производства на заводе Factory Zero в Детройте намечен на середину 2025 года.