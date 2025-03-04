В России представили минивэн китайских миллионеров

Китайский автопроизводитель Hongqi готовится начать продажи в России минивэна HQ9, сообщается на официальном сайте компании.

© HONGQI

«В конце 2023 года HQ9 был привезен ограниченным тиражом для оценки потенциального спроса на российском рынке. Модель сразу стала пользоваться популярностью, поэтому мы уже завершили процедуру сертификации модели», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора Hongqi в России Ивана Савельева.

Автомобиль оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Салон рассчитан на семь человек, сдвижные задние двери снабжены электроприводами. Кресла второго ряда снабжены дополнительным упором для ног, функцией массажа и электрорегулировками в 16 направлениях. Цена на автомобиль пока не объявлена, он поступит в продажу в ближайшее время.

Автомобили марки Hongqi в Китае используются в качестве служебных автомобилей руководства страны и партийной номенклатуры, а также пользуются популярностью у состоятельных людей.