Mercedes-Benz показал новый электрический GLC

Компания Mercedes-Benz вывела на тесты преемника кроссовера EQC. Новая модель называется GLC with EQ Technology, она более технически продвинута и к тому же унифицирована в плане дизайна с топливным кроссовером. Электрокар переберется на 800-вольтовую архитектуру, получит современные батареи и новую тормозную систему.

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Компания Mercedes-Benz опубликовала первые фотографии нового электрического кроссовера GLC with EQ Technology. Он выступит заменой не оправдавшего надежд EQC и окажется более продвинутым в плане техники. Электрокару достанется 800-вольтовая архитектура, инверторы на карбиде кремния, задний электромотор с двухступенчатым редуктором и новая тормозная система, объединившая в одном модуле усилитель, главный цилиндр и блок ESP.

© Mercedes-Benz

Особая гордость немцев — тепловой насос, использующий три источника энергии: избыточное тепло батареи и электромоторов, а также окружающий воздух. Насос будет прогревать салон зимой и охлаждать летом и вдобавок обеспечит принудительное охлаждение аккумулятора перед быстрой зарядкой. Батарей для электрического GLC предложат несколько, с разной емкостью и внутренней химией. Самые дорогие получат анод из смеси графита и оксида кремния и будут совместимы с 320-киловаттными терминалами.

© Mercedes-Benz

Сейчас кроссовер испытывают на севере Швеции, в Арьеплуге. Программа включает более 500 стандартных тестов и ещё около сотни специфических, задача которых — оценить работу электрических систем. Две трети из этих тестов приходятся на силовую электронику и зарядку. Инженерам необходимо узнать, как ведется себя электрический привод при низких температурах, каким будет реальный запас хода и насколько оптимально работает рекуперация.

© Mercedes-Benz

Здесь же, в Швеции, осуществляется тонкая настройка всего, что связано с ездовыми характеристиками: систем рулевого управления, курсовой устойчивости и, конечно, полного привода. Кроссовер получит силовую установку из двух электромоторов с индивидуальным управлением тягой и возможностью автоматического отключения переднего мотора для экономии энергии.

© Mercedes-Benz

По неофициальным данным, рыночный дебют Mercedes-Benz GLC with EQ Technology запланирован на следующий год, а значит, премьера может состояться уже в 2025-м.