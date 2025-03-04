В РФ начались продажи корейского минивэна Hyundai Staria 2025 года

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов, в одном из столичных автосалонов поступил в продажу Hyundai Staria 2025 модельного года.

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Корейских минивэн дебютировал в апреле 2021 года, он пришел на смену модели H-1, выпускавшейся с 2007 года.

Согласно данным из объявления, авто представлен в предмаксимальной комплектации Prestige с восьмиместной компоновкой салона. Под капотом новинки находится шестицилиндровый бензиновый двигатель рабочим объемом 3,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия - восьмиступенчатая автоматическая, привод - передний.

Автомобиль представлен в безальтернативном черном цвете. Интерьер машины выполнен в темных тонах.

Продавец просит за новинку 9 455 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщила о том, что в России начались продажи корейского кроссовера Genesis GV80 2025 года выпуска.