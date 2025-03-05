Jeep показал «лицо» нового Compass

Дизайн Jeep Compass третьего поколения рассекретили на новых тизерах. Stellantis, материнский концерн Jeep, опубликовал несколько новых изображений Compass третьей генерации. Компакт-кросс получит «свежую» внешность и несколько силовых установок разной степени электрификации, а дебютирует уже весной — сначала в Европе. До Северной Америки он может добраться только в 2026 году, так как там Jeep пересматривает планы на «зеленые» автомобили.

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Compass сменит поколение впервые почти за 10 лет: «второй» кроссовер дебютировал в 2016 году, а обновлялся в 2021-м. Судя по тизеру, модель сохранит фирменную решетку с семью прорезями. Она получит более квадратные фары, напоминающие оные у Jeep Recon, и замысловатые светодиодные фонари. Профиль Compass — более «скульптурный», чем у уходящей модели, и с более короткими свесами — Stellantis показал в октябре.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Compass построят на «средней» платформе Stellantis STLA Medium, которую кроссовер разделит с Peugeot 3008/5008, Opel Grandland, DS 7 и следующим Citroen C5 Aircross, внешность которого недавно раскрыли на патентных изображениях.

Кроссовер предложат с установками на любой вкус: помимо ДВС и гибридных, будут чисто электрические, что для Compass в новинку. В некоторых версиях будет доступен полный привод. В Европе ожидают «мягко-гибридную» установку с бензиновым агрегатом мощностью 136 лошадиных сил и электромотором на 29 сил.

Stellantis обещает Compass «лучшую в своем классе производительность и самые современные технологии». То есть, можно ожидать самых продвинутых помощников ADAS.

Европейская премьера кроссовера состоится весной, а на рынок он выйдет во второй половине года. Производство наладят на заводе Melfi в Италии.