Audi представила новый A6 Avant

Представлен новый универсал Audi A6 Avant. Он построен на платформе Premium Platform Combustion, то есть является близким родственником A5. Отсюда и гамма двигателей, куда входят установки MHEV Plus, позволяющие недолго ездит на электротяге. Топовый A6 Avant оснащен агрегатом V6 3.0 TFSI, развивающим 367 лошадиных сил.

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Компания Audi, как и обещала, представила новый A6 Avant. В отличие от электрического тезки с приставкой e-tron топливная пятидверка сохранила узнаваемый дизайн без двухэтажной оптики, а заодно стала самым аэродинамичным «Авантом» с ДВС за всю историю. Коэффициент Cd составил 0,25, на 0,01 меньше, чем у A6 Avant e-tron. Добиться такого показателя помогли подвижные заслонки в переднем бампере, спойлер на крыше и специальные накладки заднего стекла.

© Audi

© Audi

© Audi

Новый A6 Avant отличает более жесткий рулевой механизм с прогрессивной «нарезкой» рейки и больший угол развала колес, что положительно сказывается на управляемости. Опционально доступны адаптивная пневмоподвеска, самоблокирующийся задний дифференциал и полноуправляемое шасси. Базовый турбомотор 2.0 TFSI выдает 204 лошадиные силы и 340 Нм крутящего момента. В гамме также есть дизель 2.0 TDI, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором (24 л.с., 230 Нм) с функцией рекуперации (до 25 кВт), и бензиновый V6 3.0 TFSI (367 л.с., 550 Нм), который, как и дизель, идет с системой MHEV plus.

© Audi

© Audi

© Audi

Коробка передач — семиступенчатый «робот», привод передний либо полный. Шестицилиндровый универсал разгоняется до ста за 4,7 секунды, дизельному с трансмиссией quattro нужно 7 секунд (7,9 с передним приводом), а начальный переднеприводный A6 Avant укладывается в 8,3. Максимальная скорость машин с младшими моторами ограничена на 240 километрах в час, с V6 — на 250.

© Audi

© Audi

© Audi

Интерьер нового A6 Avant практически дословно повторяет A5. На передней панели три дисплея: цифровая «приборка» диагональю 11,9 дюйма, центральный экран на 14,5 дюйма и опциональный пассажирский диагональю 10,9 дюйма. Для универсала предложена панорамная крыша из электрохромного стекла, аудиосистема Bang & Olufsen и четырехзонный климат-контроль с ионизатором и датчиком пыли. Вдобавок к этому улучшена шумоизоляция и добавлено акустическое остекление задних дверей.

© Audi

Европейские покупатели смогут оформить заказ на новый A6 Avant уже в этом месяце. Базовый универсал с 2.0 TFSI обойдется минимум в 58 тысяч евро (5,5 млн р.), тогда как дизельный стартует с 61 700 (5,8 млн р.). Первые поставки машин клиентам намечены на май.