С конвейера сошел предсерийный образец нового грузовика "Урал"

Пресс-служба компании "Урал" на своей официальной странице "ВКонтакте" объявила о том, что с конвейера автозавода сошел новый образец грузового автомобиля "Урал-80".

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Как сообщается, это событие произошло в рамках выпуска опытно-промышленной партии, на основе которой специалисты завода перед запуском серийной партии должны провести техническую наладку и проверить, насколько автомобиль соответствует нормам и стандартам предприятия.

Перед инженерами-конструкторами завода стояла весьма сложная задача - на действующей агрегатной базе им надо было построить новый грузовой автомобиль с меньшими, чем у модели "Урал-43206" габаритами, но в тоже время с улучшенной маневренностью и грузоподьемностью. "Урал-43206" с колесной формулой 4х4 относится к семейству "Урал Next". Мощность его силовой установки составляет 256 лошадиных сил, а грузоподъемность - 6 тонн.

Новинка разработана не только для перевозки грузов и буксировки прицепов, но и для нужд МЧС - на базе автомобиля планируется создать пожарный грузовик уменьшенной высоты.

За счет унифицированной конструкции "Урала" на его шасси легко может быть смонтирована надстройка под любые нужды. После получения замечаний и предложений от инженеров авто запустят в серийное производство. В пресс-службе заявили, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее "РГ" писала о том, что компания "Урал" планирует наладить выпуск электрических грузовиков.