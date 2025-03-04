Застройщиков обяжут оборудовать паркинги зарядками для электромобилей

По данным издания «Коммерсантъ», с подобным предложением выступил Минстрой. Согласно рекомендации, пять процентов парковочных мест при жилом комплексе должны быть закреплены за электромобилями и гибридами. Эти же места необходимо оборудовать станциями электрозарядки. По мнению специалистов, подобная инициатива простимулирует развитие «зеленого» транспорта в стране.

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Закрепить норму о количестве зарядных станций на территории паркингов при жилых комплексах необходимо в проектных документациях. Если же при новостройке не предусмотрено большое количество парковочных мест, застройщикам будет необходимо оборудовать зарядкой для электрокаров хотя бы одно. Рекомендуемая совокупная мощностью подобных станций должна быть не менее 11 киловатт. Парковочные места, оснащенные зарядками, предложили обозначать соответствующими знаками.

В Минстрое считают, что в будущем установка зарядных станций на паркингах может стать обязательным требованием при строительстве нового жилого комплекса. Подобная мера должна помочь в развитии «зеленого» авторынка в России. Несмотря на рекордные продажи «электричек» в стране, их доля остается на уровне 0,6 процента.

МЧС разрешило установку зарядных станций в подземных паркингах жилых комплексов в 2022 году. Однако для размещения подобных станций существует множество нюансов, которые делают установку систем практически невыполнимой задачей. Одной из проблем является требование по габаритам машиномест, оборудованных электрозарядками. Для размещения станции его площадь должна составлять не менее 3 на 6 метра. При этом минимальный допустимый размер парковочного места в России составляет 2,5 на 5,3 метра.

В середине февраля стало известно, что собственную зарядную станцию для электромобилей выпустит Московский метрополитен. Фирменные электрозарядки планируют устанавливать возле станций.