Седан Galaxy E8 получил новую версию с другим дизайном

Компания Geely анонсировала расширение гаммы своей флагманской легковушки из семейства Galaxy: к электрокару скоро присоединится гибридная модификация. Причем гибрид получил оригинальный дизайн экстерьера и интерьера. Сама «электричка» была доработана – такой седан уже поступил в продажу.

© Geely

Большая четырехдверка Geely Galaxy E8 на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) дебютировала осенью 2023 года. Напомним, в Китае Galaxy – это отдельное семейство, созданное для электрифицированных моделей. Седан с безрамочными дверями представляет собой полноценный электрокар, он доступен как с задним, так и с двухмоторным полным приводом. Но на производственной родине сейчас особо популярны подзаряжаемые гибриды, так что Geely решила расширить линейку «восьмерки»: у нее появился бензоэлектрический вариант. Такой седан получил собственное имя – Galaxy Starshine 8 EM (или Xingyao 8 EM). Гибридная версия также отличилась дизайном. Сам электрокар был доработан, но к нему вернемся позже.

В переднем бампере Geely Galaxy Starshine 8 EM вместо «изломанных» светящихся элементов установлены довольно массивные Т-образные детали из хрома, плюс в нижней части имеется полноценный воздухозаборник. Еще подретуширован задний бампер. Длина гибрида равна 5018 мм, ширина – 1918 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2928 мм. Для сравнения, габариты актуального электрокара Galaxy E8: 5010/1920/1465 мм, расстояние между осями – 2925 мм.

Интерьер гибридной четырехдверки тоже оформлен иначе. Если электрический седан имеет единое табло во всю ширину передней панели, то у Starshine 8 EM два раздельных экрана. Мультимедиа – с операционной системой Flyme Auto от компании Meizu. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений и продвинутый автопилот (над лобовым стеклом гибрида имеется лидар).

Сам производитель всех подробностей о технике гибрида пока не раскрыл. По предварительным данным, силовая установка Thor EM-P включает бензиновую турбочетверку 1.5 (163 л.с.) и один 218-сильный электромотор. Китайские СМИ пишут, что Geely Galaxy Starshine 8 EM предложат с двумя вариантами батареи – емкостью 18,4 или 27,69 кВт*ч. С базовым аккумулятором только на электротяге седан проедет 104 км, с топовым – 161 км. В продажу гибрид поступит позже, цены еще не объявлены.

Что же касается электрической четырехдверки Geely Galaxy E8, то ей досталось несколько обновок. Так, заднеприводные версии с 400-вольтовой электросистемой стали мощнее: их мотор теперь выдает 340 л.с. вместо 272 л.с. Как и раньше, таким седанам положена батарея на 62 или 75 кВт*ч, запас хода – 575 и 700 км соответственно (по циклу CLTC). Топовый полноприводный электрокар имеет прежнюю начинку: это 800-вольтовая система, два мотора с суммарной отдачей 646 л.с. и аккумулятор емкостью 75 кВт*ч. Дальнобойность – 620 км. При этом, как и гибрид, самый дорогой электроседан получил автопилот с лидаром.

Модернизированный электрический Geely Galaxy E8 уже в продаже. Первым клиентам седан предложен со скидками: с их учетом цена варьируется от 149 800 до 198 800 юаней (около 1,8 млн – 2,4 млн рублей по текущему курсу).