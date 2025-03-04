КамАЗ провел новые испытания вездехода «Арктика»

В Татарстане прошла новая серия испытаний вездехода «Арктика». Перспективная новинка имеет шарнирно-сочленённую схему, то есть машина поворачивает не за счёт поворота колёс, а за счёт излома рамы. В проект заложены версии 6х6 и 8х8: они смогут осуществлять полярные экспедиции, спасательные операции и простую транспортную работу при экстремально низких температурах.

© Quto.ru

Испытания прошли на территории татарстанского природно-туристического комплекса «Карась», где специалисты оценивали не морозоустойчивость вездехода, а проходимость машины на пересеченной местности.

Вообще, «Арктика» — это семейство тяжёлых вездеходов для Крайнего Севера. Его создание началось на рубеже 2019-2020 годов. Так что нынешние тесты говорят, что проект медленно, но развивается.

Изначально предполагалось, что автомобиль может оснащаться разными моторами — шести- и восьмицилиндровыми турбодизелями КамАЗ. Коробка передач изначально заложена только автоматическая.

Представители семейства «Арктика» оснащаются шинами низкого давления шириной один метр, радиус которых равен 86 сантиметрам. Дорожный просвет составляет почти 0,7 метра.

Между тем, КамАЗ вдвое нарастит объём выпуска грузовиков нового поколения. Для этого компания сейчас ведёт модернизацию конвейера сборки кабин генерации К5.