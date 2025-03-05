В Москве сократилась загруженность дорог

По данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, средняя загруженность московских дорог в будни снизилась до 6 баллов в 2024 году, годом ранее этот показатель составлял 7 баллов. При этом средний балл загруженности за все дни, включая выходные, сократился на 7%, как и средняя длина пробок за все дни, и тоже на 7%.

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В среднем в сутки на столичные улицы выезжали 2,8 миллиона машин, что на 1% меньше, чем в 2023 году, и на 9% меньше, чем в 2019, когда показатель был выше — 3 миллиона автомобилей, сообщила пресс-служба ЦОДД.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, этих результатов удалось добиться благодаря развитию рельсового и наземного городского транспорта, такси, каршеринга, а также сервисов аренды СИМ.

Ранее «Национальный совет такси» предложил внести изменения в законопроект о локализации автомобилей, задействованных в пассажирских перевозках. В частности, в документ предложено внести меры господдержки отрасли и исключить балльную систему оценки уровня локализации. По мнению исполнительного директора НСТ Натальи Лозинской, меры господдержки необходимы из-за увеличения затрат таксопарков на покупку и содержание автомобилей. При этом она напомнила, что для перевозчиков важен широкий модельный ряд и доступные цены.