BYD теперь предлагает все свои машины с БПЛА

В Китае можно приобрести любую машину BYD с беспилотником. Система крепится на крышу электрокара производителя и позволяет запускать беспилотники DJI прямо из салона за два нажатия на сенсорном экране. Управлять дроном возможно через мобильное приложение. Среди моделей, которые уже поддерживают систему, значатся автомобили Yangwang U8, Fang Cheng Bao Bao 8 и Bao Tai 3, Denza N9, BYD Sealion 07 DM-i и Tang L.

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Система получила название Ling Yuan. Её стоимость — 16 тысяч юаней (около 200 тысяч рублей), но использование распространяется только на внутренний рынок, и это опциональное предложение.

Площадка для дрона, площадь которой составляет 0,3 квадратных метра, располагается на крыше автомобиля. Её высота — 21,5 сантиметра. Как утверждает автопроизводитель, беспилотники смогут взлетать и садиться на крышу машины на скорости до 25 километров в час, а следовать за ней со скоростью до 54 километров в час. Радиус полёта — 2 километра. Дрон способен автоматически возвращаться для подзарядки, на которую потребуется около получаса.

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Накануне стало известно, что второй по величине производитель Японии — Honda — решил выпускать свой гибридный Civic следующего поколения в американском штате Индиана, а не в Мексике, чтобы избежать возможных пошлин на одну из своих самых продаваемых моделей, сообщают сразу несколько источников, знакомых с ситуацией. Изначально сборка Civic следующего поколения должна была начаться с ноября 2027 года в мексиканском Гуанахуато. Теперь же с переносом производства в США меняются и сроки — не ранее мая 2028 года.