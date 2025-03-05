Продажи Tesla китайской сборки упали почти на 50%

На днях были опубликованы данные по продажам американских электромобилей в Норвегии, Швеции, Дании, и ничего хорошего в них не оказалось. Типичная картина последних месяцев — падение объёмов продаж электрокаров на всех ключевых рынках.

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Продажи собранных в Китае электромобилей бренда в феврале упали на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 30 688 единиц, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.

По данным Ассоциации легковых автомобилей Китая, компания Tesla, которая производит в стране Model 3 и Model Y, за первые два месяца реализовала по всему миру 93 926 автомобилей китайского производства, что на 28,7% меньше, чем годом ранее.

И можно было бы объяснить эти показатели празднованием Лунного Нового года и приостановкой производственных мощностей для модернизации, если бы китайский конкурент американского бренда — BYD — за тот же период не зафиксировала рост продаж легковых автомобилей на 90,4% — до 614 679 единиц.

Чтобы повысить привлекательность своих уже не новых моделей, Tesla в конце февраля сделала долгожданное обновление программного обеспечения автопилота в Китае. Стоит напомнить, что Model Y стала самой продаваемой в Китае в 2023 и 2024 годах.