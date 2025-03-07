В Россию привезли 1548-сильные Xiaomi SU7 Ultra

В России продают 1548-сильные Xiaomi SU7 Ultra. Экстремальные батарейные модели, которым для разгона до «сотни» требуется менее двух секунд, предлагают привезти под заказ дальневосточные дилеры, а также продавец из Иваново. В зависимости от региона стоимость машин, оборудованных трехмоторной силовой установкой мощностью более полутора тысяч лошадиных сил, составляет от 10,5 до 12 миллионов рублей.
Xiaomi представил батарейный седан SU7 Ultra летом прошлого года. Китайский IT-гигант позиционировал модель, как один из самых быстрых электромобилей в мире. Новинка получила трехмоторную силовую установку собственной разработки, отдача которой составила 1548 лошадиных сил, углепластиковый кузов, а также карбон-керамические тормоза и специальный аэродинамический обвес, обеспечивающий 285 килограммов прижима. До «сотни» четырехдверка разгоняется за 1,98 секунды.
Прототип «Ультры» минувшей осенью установил новый рекорд Нюрбургринга, став быстрейшим четырехдверным электрокаром. Тогда китайская модель преодолела трек за 6 минут и 46,87 секунды. На старте продаж в Китае стоимость SU7 Ultra составила 529 900 юаней — 6,5 миллиона рублей. Но российские дилеры предлагают привезти электромобиль под заказ за 10,5—12 миллионов рублей.
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В середине февраля электрический гиперкар Xiaomi SU7 Ultra опередил Porsche Taycan на Шанхайском автодроме. Разница между двумя батарейными моделями составила около полутора секунд.