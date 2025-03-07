В Россию привезли 1548-сильные Xiaomi SU7 Ultra

В России продают 1548-сильные Xiaomi SU7 Ultra. Экстремальные батарейные модели, которым для разгона до «сотни» требуется менее двух секунд, предлагают привезти под заказ дальневосточные дилеры, а также продавец из Иваново. В зависимости от региона стоимость машин, оборудованных трехмоторной силовой установкой мощностью более полутора тысяч лошадиных сил, составляет от 10,5 до 12 миллионов рублей.

© Motor.ru

Xiaomi представил батарейный седан SU7 Ultra летом прошлого года. Китайский IT-гигант позиционировал модель, как один из самых быстрых электромобилей в мире. Новинка получила трехмоторную силовую установку собственной разработки, отдача которой составила 1548 лошадиных сил, углепластиковый кузов, а также карбон-керамические тормоза и специальный аэродинамический обвес, обеспечивающий 285 килограммов прижима. До «сотни» четырехдверка разгоняется за 1,98 секунды.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Прототип «Ультры» минувшей осенью установил новый рекорд Нюрбургринга, став быстрейшим четырехдверным электрокаром. Тогда китайская модель преодолела трек за 6 минут и 46,87 секунды. На старте продаж в Китае стоимость SU7 Ultra составила 529 900 юаней — 6,5 миллиона рублей. Но российские дилеры предлагают привезти электромобиль под заказ за 10,5—12 миллионов рублей.

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В середине февраля электрический гиперкар Xiaomi SU7 Ultra опередил Porsche Taycan на Шанхайском автодроме. Разница между двумя батарейными моделями составила около полутора секунд.