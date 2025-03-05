Hyundai готовит линейку «заряженных» автомобилей

«Заряженные» версии моделей Hyundai получат шильдик N Sport. Издание The Drive обратило внимание на патентную заявку, поданную южнокорейским автопроизводителем в США: охранный документ выдан на товарный знак N Sport и соответствующий логотип. По версии журналистов, N Sport займет нишу между двумя уже существующими «спортивными» линейками марки, N (машины с форсированными моторами) и N Line — спортивный декор и в некоторых случаях перенастроенная подвеска.

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The Drive проводит аналогию с BMW, в арсенале которой есть как линейка автомобилей от подразделения M, так и две спортивные серии M Sport и M Performance. По всей видимости, такой же подход будет и у Hyundai: N, N Sport и N Line. Подробностей об отличиях автомобилей N Sport пока нет, но логично предположить, что они будут отличатся не только «спортивным» обвесом, так как для этого у корейского бренда уже есть спортпакет N Line. Пока известно лишь то, что товарный знак N Sport зарегистрирован по широкому перечню категорий, от автомобилей и мотоциклов до запчастей.

Что же касается логотипа N Sport, то он очень похож на N Line. Серебристая литера N имеет подложку в двух цветах, черном и красном, а слово Sport написано курсивом на черном фоне. Журналисты уточняют, что заявка на патент в США все еще находится на стадии рассмотрения, при этом в Южной Корее Hyundai владеет этим товарным знаком с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в планах Hyundai значится серийная версия концептуального ретрокупе N Vision 74 2022 года. По слухам, дизайн для «товарного» спорткара разработает Фабрицио Джуджаро, сын Джорджетто Джуджаро. Вероятно, готовый к серийному производству N Vision 74 будет полностью электрическим, тогда как у концепта была сложная установка — задние колеса приводили в движение два электромотора суммарной мощностью 680 лошадиных сил, а спереди был установлен водородный электрохимический генератор на 129 сил.