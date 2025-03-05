Эксклюзивный представитель и импортер продукции и автомобилей Honda в России "Мотор-Плейс" анонсировал появление кроссовера CR-V в исполнении Premium и назвал цену.

Honda CR-V в комплектации Premium оснащён турбомотором 1.5 литра (193 л.с., 243 Нм), бесступенчатой трансмиссией G-Design Shift CVT и интеллектуальной системой полного привода Real-Time AWD. Заявлено, что вариатор может выдержать до 250 000 км пробега, а мотор со средним потреблением 8,2 л/100 км адаптирован под АИ-92.

В состав комплектации входят двухзонный климат-контроль, система камер кругового обзора, "старт-стоп", бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, электропривод крышки багажника, дистанционный запуск двигателя, система помощи удержания в полосе и другие опции.

Цена Honda CR-V в комплектации Premium составляет 5 900 000 рублей. В "Мотор-Плейс" подчеркнули, что импорт осуществляется с получением всех сертификатов, прохождением всех необходимых тестов безопасности и уплатой всех платежей, налогов и сборов, включая коммерческий утильсбор. Также все автомобили получают официальную гарантию Honda от эксклюзивного дистрибьютора.

Ранее "РГ" рассказывала, как Honda поставляются в РФ официально несмотря на санкции.