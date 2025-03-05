Ателье Wald представило "злую" версию Land Cruiser Prado

В сентябре 2024 года японское тюнинг-ателье Wald опубликовало рендеры Land Cruiser Prado в новом обвесе. Теперь компания представила своё видение внедорожника Toyota "в металле".

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Новинку уже сравнили с Mercedes G-Class в прочтении Brabus. Почему? Не совсем понятно. На наш взгляд, этот Прадо в профиль похож на Tank 700. Так или иначе, у пакета доработок Прадо от Wald есть собственное имя: Black Bison Edition.

В состав боди-кита входят: новый передний бампер со сложной архитектурой, дополнительными ДХО и защитной пластиной из алюминия, "ковш" на капоте и аэродинамическая "корона" над лобовым стеклом, расширители колёсных арок, другой задний бампер с диффузором "под спорт", антикрыло.

Также Prado Black Bison Edition получил лифт подвески и оригинальные золотистые колёсные диски, "обутые" в широкую внедорожную резину. Конкретных параметров не приводится.

Дебют внедорожника состоялся на выставке Osaka Auto Messe 2025.