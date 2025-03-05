Удлиненный седан Genesis G90 получил «черную» версию

Премиальный суббренд компании Hyundai расширил линейку версий растянутого седана G90. Обновки достались и стандартной модели, хотя они совсем скромные.

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В актуальном поколении четырехдверка Genesis G90 пребывает с 2021 года. Это флагманская легковушка премиального суббренда Hyundai, ее главными конкурентами считаются Audi A8, BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. Как и большинство моделей Genesis, седан построен на заднеприводной платформе, он представлен в двух вариантах длины (5275/5465 мм) и колесной базы (3180/3370 мм). В родной Корее G90 гораздо популярнее «немцев», однако год минувший флагман там закончил в «минусе»: согласно статистике материнской компании Hyundai, продан 8031 экземпляр, что на 36% меньше, чем в 2023-м. И вот на этом фоне решено расширить линейку версий модели – на домашний рынок выходит растянутый Genesis G90 Long Wheel Base в исполнении Black. К слову, аналогичные «черные» комплектации имеются у «короткого» G90, младшего седана Genesis G80, а также у кроссоверов Genesis GV80 и GV80 Coupe.

Программа доработок стандартная для подобных версий. Практически весь наружный декор из хромированного стал черным: в этом цвете выполнены окантовка радиаторной решетки и стекол, вставки на бамперах и боковые молдинги. Кроме того, потемнели расположенная спереди эмблема марки и надпись Genesis на крышке багажника. Наконец, Genesis G90 Long Wheel Base Black достались черные 20-дюймовые диски.

Черным сделали и интерьер. Причем речь не только про кожаную обивку и деревянные вставки – черными стали все основные кнопки, шайбы и даже динамики (у обычного удлиненного седана эти элементы серебристые).

Техника стандартная для растянутой модели. Genesis G90 Wheel Base оснащен бензиновым мотором V6 3.5 T-GDI с двойным наддувом, который вдобавок имеет 48-вольтовый электрический нагнетатель e-S/C. Отдача составляет 415 л.с. против 380 л.с. у машин с тем же мотором, но лишенным «довеска». Все версии G90 комплектуются классическим восьмиступенчатым автоматом. Удлиненный седан исключительно полноприводный, тогда как «короткая» четырехдверка еще бывает с задним приводом.

Одновременно в Genesis заявили о том, что G90 и G90 Black со стандартной колесной базой перешли в следующий модельный год. Обновок немного. Так, даже самая дешевая четырехдверка теперь имеет проекционный дисплей, опциональные планшеты для задних пассажиров стали больше, у них также увеличено разрешение. А «короткий» Genesis G90 Black отныне предложен и с 380-сильным V6 3.5 T-GDI без «довеска», плюс для этой версии предусмотрены 20-дюймовые диски (прежде были только 21-дюймовые).

Genesis G90 Wheel Base Black обойдется минимум в 175 200 000 вон (примерно 10,7 млн рублей по текущему курсу), цена обычного удлиненного седана начинается с отметки 167 900 000 вон (10,2 млн рублей). «Короткий» Genesis G90 2025 модельного года стоит от 97 600 000 вон (6 млн рублей), его «черная» версия – от 129 600 000 вон (7,9 млн рублей).