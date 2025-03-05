Назван способ получить права в обход ГАИ

С 1 апреля 2024 года в России появилась возможность легально получить водительские права без необходимости проходить обучение и сдавать экзамены в ГИБДД. Об этом сообщает Autonews.

В соответствии с пунктом 18.3 статьи 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», иностранные водительские удостоверения могут быть признаны действительными для управления транспортными средствами на территории РФ.

По словам автомобильного эксперта и руководителя проекта «Пробок.нет» Александра Шумского, россияне могут съездить заграницу, например, в Турцию, Белоруссию, Киргизию или Таиланд и даже без обучения в автошколе сдать там на права.

«В этих странах это сделать в тысячу раз проще и дешевле. Потом такой водитель приезжает обратно в нашу страну и просто меняет иностранные права на российские. Причем все это абсолютно легально», — отметил эксперт.

По его словам, это простой способ получить права для управления мопедом, мотоциклом и автомобилем. В этот перечень также входят подкатегории A1 и B1, которые позволяют управлять легкими мотоциклами, квадроциклами и трициклами.

Все, что требуется для обмена прав на российские, — это предоставить медицинскую справку и сдать теоретический экзамен, подчеркнул собеседник.