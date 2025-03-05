Путин поручил снизить смертность в ДТП

Число погибших в ДТП в России за 20 лет снизилось более чем в два раза, но в них продолжают гибнуть и получать ранения граждане, надо продумать дополнительные решения по предупреждению аварий.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии МВД России.

"Серьезного внимания требует безопасность на дорогах. Здесь есть позитивная динамика, это правда, хочу поблагодарить всех коллег, кто занимается этой работой. За 20 лет число погибших в ДТП снизилось более чем в два раза, но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей. Поэтому надо продумать дополнительные решения и по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что к 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена "еще как минимум в полтора раза".