Volvo готовит электроседан с парой суперкомпьютеров Nvidia

Автопроизводитель Volvo представил свою новую электрическую модель, седан ES90 — первый электромобиль компании, построенный на «передовой» аккумуляторной платформе с заряжаемой за 20 минут архитектурой 800 В.

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ES90 также оснащён передовым чипом Nvidia Drive AGX Orin для улучшения производительности искусственного интеллекта в функциях безопасности и связи. Машина может работать в режиме двунаправленной зарядки, позволяя использовать энергию аккумулятора для питания дома или продажи энергии в сеть.

Цена этого EV пока не объявлена, но ожидается, что варьироваться будет в районе от $70 000 до $80 000. Запас хода Volvo ES90 составляет до 435 миль (700 км).

Особенности автомобиля включают панорамную крышу с защитой от ультрафиолета, регулируемую прозрачность стекла, улучшенный очиститель воздуха, тихую кабину и аудиосистему Bowers & Wilkins. Volvo таким образом стремится создать электромобиль «с премиальным дизайном и комфортом, способный улучшить качество жизни владельцев».