В МВД напомнили, сколько попыток у россиян на экзамене на права

В ГАИ напомнили о количестве попыток на экзамене на водительские права. Госавтоинспекция России напомнила о главных правилах при сдаче экзамена на получение водительских прав. В частности, в ведомстве напомнили, что до теста допускаются только выпускники автошкол, а также что практическую часть можно сдавать только после успешной сдачи теории.

Сам экзамен можно сдавать вместе со своей группой в автошколе, либо записаться в подразделение Госавтоинспекции самостоятельно, без привязки к месту жительства и регистрации. В последнем случае заявление подаётся через портал Госуслуг.

«Можно выбрать обучение на управление автомобилем с механической или автоматической коробкой переключения передач. В первом случае экзамен сдается на автомобиле с механической КПП, а в будущем можно управлять автомобилями с любым типом коробки», — отметили в МВД.

При этом отмечается, что в этом случае в водительском удостоверении ставится специальная отметка, а если водитель решит сесть на машину с «механикой», то ему придётся проходить дополнительное обучение и сдавать экзамен повторно.

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Сам тест состоит из теоретической и практической части, причём за руль пустят только тех кандидатов в водители, которые справились с первой половиной экзамена, причём результаты действительны только в течение полугода. Если срок пропущен, то придётся повторно сдавать теорию.

«При неудачной попытке экзамены можно сдавать повторно сколько угодно раз. Это бесплатно, госпошлина уплачивается только за получение прав один раз. После третьей неудачной попытки и теоретическую, и практическую часть повторно можно сдавать только с интервалом в 6 – 9 месяцев. Если прошло 12 месяцев со дня получения медсправки, до следующей попытки придётся пройти медосмотр и получить новую», — подчеркнули в ведомстве.

При этом для замены водительских прав в случае утери или по истечении срока их действия повторно сдавать экзамены не нужно.