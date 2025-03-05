В Петербурге начали выпускать алкозамки для борьбы с пьяными водителями

В России появились отечественные алкозамки для автомобилей - портативные устройства, блокирующие запуск двигателя при опьянении водителя. Их разработали и производят на предприятии в Петербурге. Пока такая продукция востребована у грузоперевозчиков, но город рассматривает возможность внедрения стоп-приборов в каршеринге и общественном транспорте, где пьяный за рулем особенно опасен.

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Сотрудник предприятия показывает, как действует устройство: льет на руку спиртосодержащую жидкость и дышит через нее в прибор. Традиционных трубочек при этом нет - процесс бесконтактный. "Двигатель заблокирован" - появляется надпись в специальном приложении на смартфоне, разработанном в сотрудничестве с еще одной российской компанией.

"Мы используем принцип оптической спектроскопии, который позволяет измерять степень опьянения без использования одноразовых мундштуков, - пояснил корреспонденту "РГ" генеральный директор компании-производителя Дмитрий Васильев. - По этому же принципу работают наши алкорамки для тестирования сотрудников промышленных предприятий. Чтобы избежать злоупотреблений, в автомобиле перед началом проверки проводится идентификация водителя - по лицу или отпечатку пальца. Во время выдоха система контролирует, что это именно тот человек, который будет управлять транспортным средством, а не его пассажир или кто-то еще".

А что, если трезвый водитель собирается везти сильно пьяного пассажира - не заблокирует ли прибор поездку по ошибке? Разработчики уверяют, что фоновый уровень спиртовых паров в салоне, в том числе их содержание в стеклоочистителях, на результат не повлияет.

Важный вопрос - цена алкозамка. Несколько лет назад аналоги производства Германии на российском рынке продавались примерно за сто тысяч рублей. Отечественные приборы сегодня стоят не больше этой суммы, сообщают производители.

Впервые об алкозамках заговорили еще в конце прошлого века, когда только начали появляться электронные системы тестирования, напоминает председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты РФ Валерий Солдунов. Но в те времена речь шла в основном о самоконтроле водителей.

"Сейчас такие устройства особенно актуальны при предоставлении машин в аренду. Есть такая примета: если поздно вечером по барным улицам едет каршеринговый автомобиль, то с 90-процентой вероятностью его водитель в нетрезвом состоянии. А любое техническое новшество, которое повысит безопасность дорожного движения, можно только приветствовать. Если оно будет стоить разумные деньги, каршеринговые компании вполне могут без принуждения оснастить свой парк такими приборами, - полагает руководитель ВОА. - В общественном транспорте проще: там водители и так проходят предрейсовые осмотры, причем не только на состояние опьянения".

По мнению Валерия Солдунова, алкозамки могут пригодиться и просто автовладельцам.

"У нас установлен не нулевой порог содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе - он составляет 0,16 промилле. Предположим, водитель выпил накануне вечером и наутро сомневается, можно ли ему ехать или нет. Алкотестеры, как правило, никто дома не держит. На такой случай и пригодился бы замок", - считает эксперт.

Врио председателя комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Александр Ситов согласен с тем, что алкозамки в первую очередь будут востребованы в каршеринге.

"Это решило бы часть его проблем. Зачем тратить усилия, пресекать и вылавливать, если можно запретить это на базовом этапе? Мы будем проводить переговоры с компаниями, которые оказывают такие услуги. Что касается городского транспорта, нужно подсчитать стоимость замков и тех трудозатрат, которые сейчас производятся, а затем принимать решение в рамках оптимизации".

Задаться этими вопросами могут и другие регионы. При наличии спроса производитель обещает увеличить выпуск алкозамков в Петербурге. Кстати, их детали печатаются на 3D-принтерах из металлического порошка производства той же компании.