УАЗ будет печатать детали автомобилей на 3D-принтере

Ульяновский автозавод внедрил в производство автомобилей промышленный 3D-принтер. Специалисты уже установили новое оборудование на предприятии, а также запустили технику в эксплуатации. На трехмерном принтере инженеры собираются печатать элементы отделки интерьеров, а также некоторые детали шасси. При этом напечатанные компоненты вряд ли появятся в серийных автомобилях.

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Промышленный 3D-принтер позволит специалистам автозавода быстро разрабатывать новые компоненты, которые впоследствии можно будет применять в конструкции автомобилей. Аддитивные технологии ускорят процесс интеграции серийных запчастей в конструкцию машин.

Известно, что новое оборудование задействуют при производстве обновленного УАЗ «Патриот». Помимо иной светотехники и расширенной моторной гаммы, будущий внедорожник получит новую отделку интерьера. В частности, для автомобиля готовят руль, который может быть частично напечатан на 3D-принтере.

В начале марта стало известно, что Ульяновский автозавод построит новый конвейер для сборки внедорожников и пикапов. Для этого специалисты расширят производственные мощности предприятия.