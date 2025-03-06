Удлиненный седан Genesis G90 получил очень черную версию

Компания Genesis добавила длиннобазному G90 очень черную версию. В черный выкрашен не только её кузов, но и весь внешний декор, а салон обит черной кожей в сочетание с черным шпоном и черными органами управления. Двигатель у Genesis G90 Long Wheel Base Black стандартный — «шестерка» 3.5 T-GDi с комбинированным наддувом.

© Motor.ru

Длиннобазный Genesis G90 Long Wheel Base Black стал пятой моделью «черного» семейства, куда уже входят аналогичные G90 Black, GV80 Black, GV80 Coupe Black и G80 Black. Седан целиком окрашен в черный — почернели даже 20-дюймовые колеса с плавающими ступичными колпачками, все шильдики и декор. Мрачная эстетика продолжается и в салоне, который не просто обит черной кожей, но и вдобавок украшен черным деревянным шпоном.

© Genesis

© Genesis

Черными сделаны все кнопки, переключатели и сеточки динамиков аудиосистемы. Мультимедиа G90 Long Wheel Base Black обзавелась специальной приветственной и прощальной анимацией, заново были отрисованы двумерные и трехмерные изображения автомобиля плюс изменились темы оформления. На этом, пожалуй, всё, поскольку в техническом плане изменений не произошло.

© Genesis

© Genesis

Под капотом седана стоит битурбомотор 3.5 T-GDi, дополненный 48-вольтовым электрическим нагнетателем e-S/C. Он выдает 415 лошадиных сил, быстрее других подобных агрегатов достигает пика крутящего момента, а также улучшает разгонную динамику с низких и средних скоростей. Штатно G90 LWB оснащен восьмидиапазонным автоматом, полным приводом, многокамерной пневмоподвеской с автоматической регулировкой дорожного просвета и подруливающей задней осью.