Renault собирается обновить кроссовер Espace

Ожидается, что французская марка представит посвежевший большой SUV в ближайшие несколько месяцев. Он, вероятно, поборется за клиентов с Volkswagen Tayron.

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Renault Espace ведёт свою историю с 1984 года, тогда стартовал выпуск большого MPV первого поколения. За прошедшее время «француз» пять раз сменил генерацию, при этом в актуальном шестом поколении он сменил формат минивэна на кроссовер. Напомним, этот автомобиль представляет собой удлинённую версию паркетника Renault Austral. Нынешний Espace дебютировал в марте 2023 года, а сейчас компания работает над его обновлённой версией.

Внешность будущей новинки французский производитель пока что держит в секрете: нет ни тизеров, ни снимков замаскированных прототипов, даже фотошпионам пока что не удалось поймать тестовый автомобиль в ходе испытаний. Тем не менее ожидается, что презентация рестайлингового Renault Espace пройдёт в течение ближайших нескольких месяцев.

Свой вариант внешности этой новинки предложил дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что основная часть визуальных обновок придётся на переднюю часть Espace. Судя по рендеру, модели могут изменить выштамповки на капоте, который лишится выемки под логотип, кроме того, решётка радиатора может получить слегка изменённую форму и другой узор.

Воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, может стать крупнее и получить рисунок в виде горизонтальных узких линий. Ещё художник нарисовал посвежевшему Renault Espace двухэтажную оптику с верхней частью более узкой формы и вертикальными «бумерангами» ходовых огней. Напомним, ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предполагал, что аналогичное оформление головной оптики будет у обновлённого Renault Austral (в стиле актуального Rafale).

В профиль можно увидеть глянцевые чёрные накладки на колёсные арки, рейлинги на крыше, традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами и повторителями поворотников, а также обычные дверные ручки. Ожидается, что корму будущего Espace обновят за счёт изменённых задних фонарей, оформленных в стиле актуального паркетника Captur, представленного на европейском рынке.

В салоне посвежевшего кроссовера изменений, скорее всего, практически не будет, разве что появятся новые материалы для отделки и будет расширен список оборудования; помимо этого, стоит ожидать обновления настроек водительских ассистентов.

По предварительным данным, модели оставят актуальную моторную гамму, но двигатели модернизируют ради сокращения уровня выбросов. В 2026 году в линейке, вероятно, появится топовая подключаемая гибридная версия Esprit Alpine. Совокупная отдача его силовой установки может составить около 300 л.с.

В соперники на старосветском рынке посвежевшему Renault Espace прочат Volkswagen Tayron. Напомним, в конце осени 2024 года стало известно о том, что VW запустил в серию кроссовер Tayron для Европы. По сути, он представляет собой удлинённую версию нынешнего Tiguan третьего поколения.