Прошла премьера ситикара Volkswagen ID.Every1: пока только концепт

Компания Volkswagen представила концептуальный прототип ID.Every1 будущего самого доступного электромобиля, который появится в рамках линейки ID. В серию немцы грозятся отправить в 2027 году по стартовой цене около 20 тысяч евро.

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Сухой остаток по презентации следующий. В основе электрокара лежит переднеприводная версия платформы MEB. Прототип оснащён электродвигателем мощностью 95 л.с., запас хода составляет не менее 250 км, а максимальная скорость - 130 км/ч. Этого должно хватить за глаза при условии позиционирования ID.1 как городского автомобиля. Точка.

Длина Volkswagen ID.Every1 составляет 3880 мм. Таким образом, ситикар расположился между почившим в 2023 году up! (3600 мм) и будущим ID.2all (4050 мм), который запланирован на 2026 год. В салоне могут усесться четыре человека, объём багажника составляет 305 литров.

В Volkswagen отметили, что серийная версия ID.Every1 станет первой моделью во всей Группе, которая будет использовать принципиально новую, особенно мощную архитектуру программного обеспечения. Если говорить просто, то это означает, что ID.1 сможет получать новые функции на протяжении всего жизненного цикла.