В РФ привезли новый премиальный минивэн

В нашу страну прибудет мягкогибридная модификация, укомплектованная двухлитровым бензиновым двигателем отдачей 245 л.с. (380 Н∙м) и 8-ступенчатой автоматической коробкой. До «сотни» новинка ускоряется за 9,5 секунды, а средний расход топлива составляет 8,8 литра на каждые 100 километров пробега.

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Интересно, что российский офис Hongqi формально начал торговать минивэнами полтора года тому назад. Вот только первоначально на каждую машину оформлялось Заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), а сейчас налажены полностью официальные поставки.

Сама машина — довольно крупная: её габаритные размеры 5222 х 2005 х 1935 мм, а размерность колёсной базы составляет 3200 мм. Для сравнения, формат «Соболя NN» — это 5110 x 2068 x 2430 мм.

Как уверяет пресс-служба марки, пассажирские кресла HQ9 способны превзойти по уровню комфорта кресла бизнес-класса авиалайнера. Посадочная формула 7-местного салона — 2+2+3.