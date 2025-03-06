В РФ привезли новый премиальный минивэн

В РФ привезли премиальный минивэн Hongqi HQ9: известны подробности
В нашу страну прибудет мягкогибридная модификация, укомплектованная двухлитровым бензиновым двигателем отдачей 245 л.с. (380 Н∙м) и 8-ступенчатой автоматической коробкой. До «сотни» новинка ускоряется за 9,5 секунды, а средний расход топлива составляет 8,8 литра на каждые 100 километров пробега.
Интересно, что российский офис Hongqi формально начал торговать минивэнами полтора года тому назад. Вот только первоначально на каждую машину оформлялось Заключение об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС), а сейчас налажены полностью официальные поставки.
Сама машина — довольно крупная: её габаритные размеры 5222 х 2005 х 1935 мм, а размерность колёсной базы составляет 3200 мм. Для сравнения, формат «Соболя NN» — это 5110 x 2068 x 2430 мм.
Как уверяет пресс-служба марки, пассажирские кресла HQ9 способны превзойти по уровню комфорта кресла бизнес-класса авиалайнера. Посадочная формула 7-местного салона — 2+2+3.