Дешевый фургон Sollers российской сборки полностью рассекречен. «Мотору» удалось познакомиться с новинкой холдинга: бюджетным LCV грузоподъёмностью тонну. Опытные образцы Sollers SF1 уже собираются в Татарстане, и экземпляр на фотографиях как раз из таких. Де юре фургон является легковым автомобилем: полная масса 2,49 тонны. Однако де факто конструкция почти грузовая: «продольный» мотор, задний мост на рессорах и высота кузова 1,9 метра!

© Motor.ru

Sollers SF1 достаточно габаритный: длина/ширина/высота фургона равны соответственно 5115/1765/1900 миллиметрам, колёсная база — 3110 миллиметров. Объём грузового отсека — 5,15 кубометра, то есть в кузов можно поместить два европаллета. Под капотом новинки 1,5-литровый бензиновый турбомотор (136 л.с.), знакомый по линейке «Москвичей», коробка передач — 5-ступенчатая «механика», привод задний.

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

© Сергей Ильин

В активе Sollers SF1 богатое оснащение: есть две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, линзованные фары и противотуманки, аудиосистема с MP3, подогрев передних кресел, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, система контроля давления в шинах, ABS, задние парктроники и центральный замок. В будущем гамму пополнят комби и пассажирский минивэн с трёхрядным салоном.

По информации «Мотора», стартовая цена Sollers SF1 уложится в 2,5 миллиона рублей. Так ли это — узнаем скоро: запуск серийного производства и начало продаж ожидается в марте. Больше подробностей о новинках Sollers в нашем материале: на подходе целая гамма легковых и легких коммерческих моделей, которые будут собирать в Татарстане и Ульяновске.