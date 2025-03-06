В РФ стали выпускать кроссоверы под маркой Rosva Motors

Компания «Автомобильные технологии подтвердила «Мотору», что в рамках проекта RSV выпущена первая партия машин. Решётку радиатора украшает чёрный пятиугольный лейбл с надписью RSV в стилизованном треугольнике. В настоящий момент под брендом RSV собирают одну модель для государственных заказчиков. В дальнейшем не исключается расширение гаммы и начало поставок машин частным клиентам.

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Компания «Автомобильные технологии» выпускает в Калужской области кроссоверы Citroen C5 Aircross, и сборка автомобилей под европейской маркой продолжается. Официальных подробностей об автомобилях Rosva Motors пока нет; опытные партии машин выпускаются без указания модели. Первые экземпляры RSV встали на учёт в феврале.

Что касается кроссоверов Citroen C5 Aircross калужского производства, то их продажи невелики: в 2024 году удалось продать только 220 машин, причём в статистике учтены ещё и одноимённые машины китайской сборки. Однако автосборочный кластер в Калуге набирает обороты: недавно на бывшем заводе Volkswagen стали выпускать кроссоверы Tenet, а бывшая площадка Mitsubishi перефокусировалась на сборку Haval M6.

Citroen C5 Aircross за год подешевел на 400 тысяч рублей и теперь стоит 3,9 миллиона рублей. Haval M6 с завода «Автомобильные технологии» в продаже вот-вот появятся; сейчас модель стоит от 1 879 000 рублей (2024 года выпуска) или от 2 179 000 рублей (2025 года выпуска).