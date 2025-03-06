В Татарстане будут собирать копию Mercedes Sprinter

«Мотору» удалось выяснить подробности о проекте Sollers Atlant XL. С одноимённым фургоном без приставки у новинки общее только название и... турбодизель объёмом 2,7 литра. Sollers Atlant XL тоже оснастят локализованным мотором мощностью 150 лошадиных сил. В остальном российский «клон» Mercedes-Benz Sprinter W906 повторит китайский исходник.

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Логика локализации двух «Атлантов» проста: обновлённый Atlant сертифицирован под категорию B (полная масса менее 3,5 тонны), а Atlant Max — пятитонник. Салон пассажирской версии рассчитан на 23 пассажиров. Также запланирована грузовая модификация с аналогичной длиной кузова (7,48 метра) и высокой крышей (2,81 метра).

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В основе Sollers Atlant Max китайская нелицензионная копия Mercedes-Benz Sprinter W906 от китайского производителя компонентов Vanche. На мощностях Vanche в Поднебесной делают кузовные детали и навесное оборудование для оригинального «Спринтера», поэтому сходство не только внешнее, но и конструктивное. У микроавтобуса российской сборки должна быть богатая комплектация с кожаным салоном, отдельным кондиционером, телевизором и регулируемыми креслами для пассажиров.

В продаже и обновлённый Sollers Atlant, и его «тяжелую» версию XL ждут к концу года. В Татарстане планируют выпускать обе модели со сваркой и окраской кузовов. Также в течение календарного года на конвейер завода под Елабугой встанет коммерческий фургон SF1 и премиум-минивэн SP7.