В Volvo подтвердили, что не планируют выпускать новые универсалы

Шведский производитель считает, что функции вместительных пятидверок уже сейчас с успехом выполняют кроссоверы бренда.

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Бренд Volvo на сегодняшний день принадлежит китайскому холдингу Geely. Марка продолжает придерживаться своего плана по «озеленению» модельного ряда, хотя и с некоторыми изменениями из-за недостаточно высокого спроса на электромобили. Так, летом 2024 года стало известно о том, что Вольво отложила полный отказ от ДВС: производитель решил и после 2030 года оставить в гамме автомобили с plug-in гибридными и мягкогибридными установками.

Актуальная «зелёная» линейка бренда включает в себя флагманский внедорожник Volvo EX90, кроссоверы EX30 и EX40, купеобразную версию последнего – EC40, а также представленный сегодня, 5 марта, большой лифтбек ES90. Кроме того, анонсирован ещё паркетник EX60, который, согласно плану, должен выйти на рынок в 2026 году. Ранее в компании думали о том, чтобы пополнить линейку за счёт полностью электрического универсала, который мог бы стать преемником пятидверки V90.

О том, что в компании сомневаются в необходимости разработки и выпуска такой модели, стало известно ещё в конце прошлого года. Теперь генеральный директор Volvo Джим Роуэн отметил, что рынок изменился и в нынешней ситуации он видит будущее бренда без универсалов. Как сообщает британский Autocar, он отметил, что функции пятидверок уже сейчас с успехом выполняют кроссоверы, в дальнейшем компания намерена продолжить придерживаться этой стратегии.

Джим Роуэн добавил, что одним из изменений за прошедшие годы стало то, что в частности женщины, принимающие решения о покупке автомобилей Volvo, стали делать выбор в пользу моделей с более высоким дорожным просветом. При этом в электрических кроссоверах марки много места в салоне и вместительный багажник.

По словам главы марки, для Volvo «гораздо дешевле и экономичнее увеличивать объёмы производства на той же платформе и в том же форм-факторе». Судя по всему, это может значить, что компания продолжит разрабатывать модели в сегменте SUV, а также их новые модификации. К примеру, в прошлом месяце производитель представил Volvo EX30 в оффроудной версии Cross Country.

Если бы электрическому универсалу шведской марки дали «зелёный свет», он смог бы побороться за покупателей с BMW i5 Touring, Audi A6 Avant e-tron и Volkswagen ID.7 Tourer. Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, какой могла бы быть внешность потенциальной пятидверки Volvo.

Отметим, сейчас перед производителем стоит задача дать хороший старт лифтбеку Volvo ES90, а сделать это будет в нынешних условиях не так-то просто. Дело в том, что изначально производство новинки будет налажено на заводе в Чэнду (Китай), что, по словам Джима Роуэна, «сокращает количество рынков, на которых компания может продавать» электромобиль. Так, в Европе пошлина на эту пятидверку составит 30%, а в США – 112,5%. В дальнейшем выпуск ES90 для Штатов, вероятно, будет налажен на заводе Volvo, расположенном в Северной Каролине.