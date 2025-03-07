В России раскритиковали идею о парковках для такси во дворах

Предложенная в Госдуме идея по выделению специальных зон для парковок такси во дворах жилых домов является опасной и вряд ли будет реализована. Об этом заявил автоэксперт Петр Шкуматов, передает «360».

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Он напомнил, что прежде депутат ГД Дмитрий Гусев призвал оставлять для таксистов отдельное место рядом с домами, а регулировать такую парковку он предложил на городском уровне.

Шкуматов заметил, что сейчас в стране просто нет закона, регулирующего парковку такси.

«Дефицитные парковочные места используются жителями конкретного дома, и если принудительно выделить часть дворовой парковки под такси на длительное время, это неизбежно приведет к конфликтам среди жильцов и многочисленным штрафам», — высказал свое мнение на этот счет автоэксперт.

Он заметил, что для реализации данного проекта придется пересмотреть все существующие правила дорожного движения в стране. Помимо этого, отдельные парковки для такси во дворах вряд ли получат одобрение со стороны жильцов. Шкуматов не исключил, что в некоторых случаях в погоне за местом для своего авто люди готовы даже ввязаться в драку.

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Ранее стало известно, что в российском такси появилась аренда пауэрбанков. Взять устройство в аренду можно в кафе, торговых центрах и других локациях в 250 городах страны.