Удар по автовладельцам: без этой оплаты машину не зарегистрируют

С 1 марта в России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств. Список оснований для отказа в постановке автомобиля на учет пополнился еще одним пунктом: отсутствие уплаты утилизационного сбора. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МВД РФ.

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Согласно новым правилам, регистрация автомобиля, в том числе при смене владельца, будет невозможна, если владелец транспортного средства не оплатил утилизационный сбор в установленный срок. Это касается автомобилей, ввезенных в Россию из-за границы физическими лицами.

Напомним, что с 1 августа 2023 года утилизационный сбор был проиндексирован для новых и подержанных легковых автомобилей, легких коммерческих транспортных средств (LCV), грузовиков и автобусов, ввозимых в страну для перепродажи. Изменения затронули как юридических, так и физических лиц, которые планируют перепродать импортированные автомобили в течение года после их ввоза.

Однако индексация не коснулась физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования с объемом двигателя до трех литров. Для них сохранился льготный тариф: 3,4 тысячи рублей за автомобили младше трех лет и 5,2 тысячи рублей за транспортные средства старше трех лет.

Эти меры направлены на упорядочение процедуры регистрации транспортных средств и контроль за уплатой обязательных сборов, что, в свою очередь, должно способствовать повышению прозрачности в сфере автомобильного импорта и учета.

Напомним, ранее компания Toyota рассказала о своих намерениях вернуться в Россию.