Водителям напомнили о запрещенных предметах в салоне машины

Перечень запрещенных к перевозке в салоне легкового транспорта предметов весьма обширен, рассказала агентству ПРАЙМ адвокат Елена Кудерко. В список входят не только явно опасные вещи, но и предметы быта и животные.

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Разумеется, перечень регулируется законом «О транспортной безопасности» и прочими нормами, добавила Кудерко. В него входят взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, химикаты, недозволенные книги и баллоны с газом.

Некоторые предметы можно перевозить с оговоркой. Например, крупногабаритную бытовую технику. Но только если она надежно закреплена внутри салона. Животных можно перевозить при условии соблюдения санитарных норм и безопасности движения.

Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным последствиям, включая дорожно-транспортные происшествия, травмы и уголовную ответственность, — объяснила Кудерко.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал наделить беспилотные автомобили статусом участника дорожного движения. Соответствующее письмо он направил на имя зампредседателя правительства России Виталия Савельева. Парламентарий добавил, что следует также предусмотреть меры реагирования на такие транспортные средства другими участниками дорожного движения, в том числе пешеходами.