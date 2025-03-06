В Калуге начался выпуск кроссоверов под брендом Rosva Motors

На бывшем заводе "ПСМА Рус" в Калуге компания "Автомобильные технологии приступила к выпуску кроссоверов Rosva Motors, пишет Motor.ru . Первые автомобили встали на учет в феврале.

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Что известно. Марка и логотип Rosva Motors (RSV) были зарегистрированы в мае 2024 года. В настоящее время под этой маркой выпускаются локализованные кроссоверы на базе Citroen C5 Aircross - с логотипом, но без указания модели.

Кроссоверы предназначены для государственных заказчиков. В дальнейшем гамма моделей может быть расширена, не исключается поставка частным клиентам.

Ранее "РГ" сообщала, что на заводе "Автомобильные технологии" стартовал выпуск кроссоверов Haval M6.