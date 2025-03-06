Продажи китайских машин упали сильнее отечественных в России

В прошлом месяце на территории России было реализовано 78 040 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — это на 24,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. А спрос просел практически на все популярные марки машин. При этом эксперты отмечают, что отрицательную динамику авторынок продемонстрировал впервые за два года, а спрос стабильно увеличивался с апреля 2023-го.

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Наиболее востребованным у россиян брендом остаётся Lada. В феврале на отечественных машинах остановили свой выбор 24 573 покупателей, что на 14,3% хуже прошлогодних показателей.

Среди иномарок звание бестселлера рынка удержал Haval, кроссоверы и внедорожники которого разошлись тиражом 9 570 экземпляров (-20,1%).

Кроме того, среди самых востребованных марок оказались Chery (8 389 шт., -15,5%), Geely (5 101 шт., -58,4%), Changan (4 424 шт., -26,2%), Omoda (2 040 шт., -34,7%), Belgee (2 001 шт., +92%), Jetour (1 770 шт., +22,5%), Jaecoo (1 627 шт., +39,8%) и Exeed (1 442 шт., -57,8%).

Всего с начала года дилеры продали 167 112 единиц техники, что на 9,3% меньше, чем за два месяца 2024-го.