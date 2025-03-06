Самые быстрые автомобили

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Xiaomi SU7 Ultra. Электроседан опередил Porsche Taycan Turbo GT на Шанхайском автодроме. Китайская новинка прошла трек за 2 минуты и 9,944 секунды, улучшив показатель противника на 1,336 секунды.
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Xiaomi SU7 Ultra. Электроседан опередил Porsche Taycan Turbo GT на Шанхайском автодроме. Китайская новинка прошла трек за 2 минуты и 9,944 секунды, улучшив показатель противника на 1,336 секунды. 
© Motor.ru
На прямой автомобиль смог достичь скорости 323 километра в час, при том что из соперника выжали «всего» около трёхсот. За рулём рекордного электрокара сидел Жэнь Чжоуцань.
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На прямой автомобиль смог достичь скорости 323 километра в час, при том что из соперника выжали «всего» около трёхсот. За рулём рекордного электрокара сидел Жэнь Чжоуцань. 
© Motor.ru
От стандартного SU7 версию Ultra отличают перенастроенное шасси, улучшенная аэродинамика и 1548-сильная трёхмоторная установка. Разгон до первой «сотни» занимает 1,97 секунды, до третьей — 15,07 с. Машина способна набрать свыше 350 километров в час.
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От стандартного SU7 версию Ultra отличают перенастроенное шасси, улучшенная аэродинамика и 1548-сильная трёхмоторная установка. Разгон до первой «сотни» занимает 1,97 секунды, до третьей — 15,07 с. Машина способна набрать свыше 350 километров в час. 
© Motor.ru
Porsche Taycan GTS. Немецкий электромобиль побил мировой рекорд дрифта на льду. В финском Арктическом центре компании Йенсу Рихтеру удалось удерживать машину в заносе 46 минут.
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Porsche Taycan GTS. Немецкий электромобиль побил мировой рекорд дрифта на льду. В финском Арктическом центре компании Йенсу Рихтеру удалось удерживать машину в заносе 46 минут. 
© Motor.ru

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Для зачётного старта использовались особые покрышки с коротким шипом: это помогло добиться нужного уровня сцепления со льдом и предотвратить быстрое повреждение трассы.
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Для зачётного старта использовались особые покрышки с коротким шипом: это помогло добиться нужного уровня сцепления со льдом и предотвратить быстрое повреждение трассы. 
© Motor.ru
Заезд проводили вечером, дождавшись снижения температуры воздуха ради лучших условий. В результате седан прошёл 17,5 километра, сделав 132 круга по кольцу 59-метрового диаметра.
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Заезд проводили вечером, дождавшись снижения температуры воздуха ради лучших условий. В результате седан прошёл 17,5 километра, сделав 132 круга по кольцу 59-метрового диаметра. 
© Motor.ru
Hyundai Ioniq 5. Корейский хэтчбек стал рекордсменом среди электрокаров по наибольшему перепаду высот за один заезд — 5802 метра. В путь отправили стандартный вариант с единственным электродвигателем отдачей 217 лошадиных сил и 350 Нм, размещённым на задней оси, и тяговым аккумулятором ёмкостью 72,6 киловатт-часа.
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Hyundai Ioniq 5. Корейский хэтчбек стал рекордсменом среди электрокаров по наибольшему перепаду высот за один заезд — 5802 метра. В путь отправили стандартный вариант с единственным электродвигателем отдачей 217 лошадиных сил и 350 Нм, размещённым на задней оси, и тяговым аккумулятором ёмкостью 72,6 киловатт-часа. 
© Motor.ru
Журналисты издания Evo India направились на перевал Умлинг Ла в местности Ладакх: там располагается наиболее высокогорная асфальтовая дорога. Стартовая точка была в 5799 метрах над уровнем моря, финиш — в низине Куттанада на три метра ниже нулевой отметки.
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Журналисты издания Evo India направились на перевал Умлинг Ла в местности Ладакх: там располагается наиболее высокогорная асфальтовая дорога. Стартовая точка была в 5799 метрах над уровнем моря, финиш — в низине Куттанада на три метра ниже нулевой отметки. 
© Motor.ru
Маршрут пролегал по районам с различными климатическими условиями — от Гималаев с их минусом до тропиков на Малабарском берегу. Путешествие заняло 14 дней, за это время пройдено 4,9 тысячи километров.
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Маршрут пролегал по районам с различными климатическими условиями — от Гималаев с их минусом до тропиков на Малабарском берегу. Путешествие заняло 14 дней, за это время пройдено 4,9 тысячи километров. 
© Motor.ru

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Ford Mustang GTD. Купе оказалось быстрейшей американской моделью на Нюрбургринге. Автомобиль должен был «выехать» из семи минут, и ему это удалось. Машина под управлением Дирка Мюллера преодолела 20,6-километровый немецкий трек за 6 минут и 57,685 секунды.
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Ford Mustang GTD. Купе оказалось быстрейшей американской моделью на Нюрбургринге. Автомобиль должен был «выехать» из семи минут, и ему это удалось. Машина под управлением Дирка Мюллера преодолела 20,6-километровый немецкий трек за 6 минут и 57,685 секунды. 
© Motor.ru
Мощнейшую дорожную версию Mustang за всё время представили чуть более полутора лет назад. 5,2-литровый V8 с механическим нагнетателем и сухим картером выдаёт 826 лошадиных сил и 900 Нм, сочетается двигатель с восьмиступенчатым преселективным «роботом» и задним приводом.
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Мощнейшую дорожную версию Mustang за всё время представили чуть более полутора лет назад. 5,2-литровый V8 с механическим нагнетателем и сухим картером выдаёт 826 лошадиных сил и 900 Нм, сочетается двигатель с восьмиступенчатым преселективным «роботом» и задним приводом. 
© Motor.ru
Двухдверка может набрать 325 километров в час, а её цена составляет 325 тысяч долларов. Купе получило набор активных аэродинамических элементов с задним антикрылом с DRS, а также углерод-керамические тормоза, подвеску push-rod сзади и амортизаторы Multimatic ASV с регулировкой.
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Двухдверка может набрать 325 километров в час, а её цена составляет 325 тысяч долларов. Купе получило набор активных аэродинамических элементов с задним антикрылом с DRS, а также углерод-керамические тормоза, подвеску push-rod сзади и амортизаторы Multimatic ASV с регулировкой. 
© Motor.ru
Yangwang U9. Электрокар от BYD установил рекорд скорости для моделей из Китая. На треке в немецком городе Папенбург купе набрало 391,94 километра в час.
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Yangwang U9. Электрокар от BYD установил рекорд скорости для моделей из Китая. На треке в немецком городе Папенбург купе набрало 391,94 километра в час. 
© Motor.ru
В заезде участвовал доработанный автомобиль с эксклюзивными покрышками Giti и особым обвесом. Например, создатели ликвидировали заднее антикрыло и изменили передний сплиттер. Силовая установка штатная: четыре электродвигателя выдают 1306 лошадиных сил и 1680 Нм.
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В заезде участвовал доработанный автомобиль с эксклюзивными покрышками Giti и особым обвесом. Например, создатели ликвидировали заднее антикрыло и изменили передний сплиттер. Силовая установка штатная: четыре электродвигателя выдают 1306 лошадиных сил и 1680 Нм. 
© Motor.ru

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Пятиметровая машина снаряжённой массой порядка двух с половиной тонн может ускориться до ста за 2,36 секунды. Паспортная дальнобойность — до 450 километров по циклу CLTC, но в предельных режимах аккумулятор теряет заряд намного быстрее.
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Пятиметровая машина снаряжённой массой порядка двух с половиной тонн может ускориться до ста за 2,36 секунды. Паспортная дальнобойность — до 450 километров по циклу CLTC, но в предельных режимах аккумулятор теряет заряд намного быстрее. 
© Motor.ru

«Гонка вооружений» в автопроме не останавливается ни на минуту: производители постоянно соревнуются друг с другом в разных дисциплинах, в том числе весьма странных. Даже если преимущество перед конкурентами оказывается незначительным, сам факт подобного достижения становится неплохой рекламой для бренда. В списке недавних рекордсменов — поразивший длительностью непрерывного дрифта «немец», спустившийся с гор «кореец», быстрейший «американец» на легендарной трассе и сразу два скоростных «китайца». Интересно, что большую часть этих моделей составляют электрокары.

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