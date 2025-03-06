Самые быстрые автомобили

«Гонка вооружений» в автопроме не останавливается ни на минуту: производители постоянно соревнуются друг с другом в разных дисциплинах, в том числе весьма странных. Даже если преимущество перед конкурентами оказывается незначительным, сам факт подобного достижения становится неплохой рекламой для бренда. В списке недавних рекордсменов — поразивший длительностью непрерывного дрифта «немец», спустившийся с гор «кореец», быстрейший «американец» на легендарной трассе и сразу два скоростных «китайца». Интересно, что большую часть этих моделей составляют электрокары.