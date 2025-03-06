Назван самым продаваемый российский внедорожник

По итогам февраля 2025 года самым популярным российским внедорожником оказался Lada Niva Travel. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

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В последний зимний месяц эта модель разошлась тиражом в 2771 единицу. В годовом выражении продажи сократились на 33,6 процента. На втором месте по популярности среди российских внедорожников оказалась еще одна версия Lada Niva — Legend. В феврале эти машины купили 2095 раз (минус 49,4 процента).

Совокупные продажи новых легковых автомобилей в России за отчетный период сократились на 25 процентов год к году. В феврале реализация подобных машин составила 78 тысячи единиц. В месячном выражении продажи упали на 12 процентов. Отрицательной динамики на внутреннем рынке, уточнили в «Автостате», не наблюдалось с апреля 2023 года.

В феврале снижение продаж в большей степени затронуло китайские автомобили. Показатели основных брендов из азиатской страны, представленных на российском рынке, снизились в среднем на 28 процентов в годовом выражении. Отечественные бренды продемонстрировали меньший спад. Их показатели сократились в среднем на 14 процентов.