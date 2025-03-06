Средний срок выданных в России автокредитов заметно снизился

В январе 2025 года средний срок выданных в России автокредитов опустился до минимального значения за 2024-й и составил 5 лет и 3 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В годовом выражении показатель сократился на 2,4 процента. Для сравнения, в январе 2024-го средний срок выданных в стране автокредитов составлял 5 лет и 6 месяцев. Таким образом, за год показатель снизился на три месяца. В сравнении с пиковым значением, зафиксированным в июле 2024 года, январский показатель упал на 8,2 процента, или на 6 месяцев.

Наименьший показатель среднего срока автокредитов в начале 2025 года был отмечен в Москве. В российской столице он составил 4 года и 7 месяцев. Аналогичное значение было зафиксировано в Белгородской области. В Санкт-Петербурге средний срок подобных займов составил 4 года и 9 месяцев, в Нижегородской области — 4 года и 9 месяцев, а в Самарской — 5 лет.

Ранее в НБКИ сообщили об обрушении выдач автокредитов. В январе 2025 года суммарное количество одобренных займов на покупку машины в стране сократилось на 42,7 процента в месячном выражении и опустилось до отметки в 59,6 тысячи единиц. В годовом показатель снизился на 39,7 процента. Вместе с этим заметно упал совокупный объем подобных кредитов. В январе россиянам выдали автозаймы на общую сумму в 73,4 миллиарда рублей.