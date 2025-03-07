Продажи новых LCV в России снизились на четверть

Наилучшую динамику продаж среди новых LCV в России показывает Foton. В феврале продажи новых лёгких коммерческих автомобилей сократились на 25% от года к году и составили 6 200 единиц. Аналитики агентства «Автостат» отметили, что за два месяца этого года было объём реализации в сегменте составил 12 300 единиц, что на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Лидирующее положение занимает отечественный бренд ГАЗ, чьи продажи сократились на 43% относительно февраля прошлого года и составили 2 700 единиц.

Далее расположились марки Lada (1 100 единиц; рост на 152%) и УАЗ (одна тысяча единиц; сокращение на 38%).

Автомобили остальных брендов не смогли преодолеть показатель в 500 единиц. Тем не менее в пятёрку также вошли Sollers (461 единица; сокращение на 32%) и Foton (154; рост на 305%).

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Ранее стало известно, что в России в два раза снизился спрос на грузовики. В феврале этого года в нашей стране было продано 4 300 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (полной массой более 16 тонн), что на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2% ниже относительно показателей января 2025 года. Три четверти всех реализованных в последний зимний месяц тяжёлых грузовых машин пришлось на пять брендов.